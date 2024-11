Vídeo: Mais uma unidade de saúde da capital é entregue a comunidade totalmente revitalizada

A Prefeitura de Rio Branco entrega 33ª unidade de Saúde totalmente reformada. Trata-se da Unidade de Referência em Atenção Primária Ary Rodrigues, que fica localizada no bairro 6 de agosto.



A unidade estava fechada desde a última alagação. Os usuários foram encaminhados para a rede de atendimento mais próxima. Agora, os moradores da 6 de Agosto ganharam uma unidade de saúde novinha, revitalizada com recursos próprios da prefeitura.



“É um investimento que é fruto de impostos, que são pagos aqui por todos os cidadãos rio-branquenses. É muito gratificante identificar o retorno desses investimentos com o imposto que é pago pelos cidadãos”, explicou o secretário interino de Saúde, Wilson Leite.

“Vamos ampliar o serviço de clínico geral, com mais um profissional, retornando ao atendimento pediátrico, ampliar a quantidade de exames laboratoriais e modificar algumas coisas, melhorarmos a farmácia da unidade e outros serviços que as Uraps proporcionam para a comunidade também vão estar funcionando”, destacou a coordenadora da Unidade, Deuziane Batista.



O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, informou que o objetivo é revitalizar todas as unidades de saúde da capital.

“Os trabalhadores e as pessoas que vêm aqui precisam ser bem recebidas, do jeito que estava, realmente estava muito crítica a situação. E graças a Deus, essa é a 33ª reformada que entregamos. Também vamos entregar mais cinco nos próximos dias, fechando um total de 38 reformas. Há outras que estão em andamento e se Deus quiser, logo a gente terá a reforma de todas as unidades de saúde”, pontuou.

Para os moradores do bairro 6 de Agosto, a nova unidade, além do melhor serviço, traz dignidade a todos.

“Estava fazendo muita falta para nós, muito. Porque tinha que se deslocar daqui pra outros bairros, e muitas vezes chegava nem ficha tinha mais. Aí a pessoa voltava com uma mão no queixo e outra no bolso. Agora sim, agora valeu. Graças a Deus. Obrigado”, disse o aposentado José Pereira.

“Agente precisa criar um ambiente bem mais seguro e um ambiente bem mais sadio também para que as pessoas possam vir, afinal de contas é saúde”, concluiu o prefeito.

Luizio Oliveira/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram