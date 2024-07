(Vídeo) Maid: Série sobre mãe solteira e abuso impressiona internautas

Maid, uma série lançada em 2021 na Netflix, está dando o que falar. Então, aqui vai o resumo: “Maid” é toda sobre Alex, uma mãe solteira se esforçando como faxineira para dar à sua filha, Maddy, uma chance melhor na vida. Mas, reviravolta, ela também está desviando de um ex abusivo. Toda a história é na verdade tirada do relato real de vida de Stephanie Land em sua memória, que tem um título comprido, “Maida: Trabalho Duro, Baixo Salário e a Vontade de uma Mãe de Sobreviver“. E adivinha? Mesmo tendo chegado à Netflix há um tempinho, ainda está fazendo as pessoas falarem.

Na página Netflix Bangers, alguém disse, “10/10 ⭐️ MAID na Netflix,” e pode apostar que isso incendiou os comentários. As pessoas estão chamando de “uma das melhores séries de todos os tempos” e uma “JOIA que todos deveriam assistir”. E nem vamos começar a falar das emoções – “Essa série mexeu profundamente. Muito emocionante,” alguém postou. Outro acrescentou, “Muito, muito bom, eu amei. Pronto para mais episódios saírem.”

Agora, se as pontuações do Rotten Tomatoes são a sua praia, “Maid” está com uns incríveis 94 por cento. Isso é quase todo mundo concordando que essa é a verdadeira obra-prima. Molly Smith Metzler, a mente por trás da série, deu o papo para a IndieWire sobre como eles se uniram ao Programa Nacional de Violência Doméstica para acertar na autenticidade. E olha só, a Linha Direta Nacional de Violência Doméstica dos EUA viu suas chamadas dispararem no mês que “Maid” estreou. As pessoas estavam literalmente descobrindo que tinham passado por abuso emocional graças a série.

Todo episódio termina com um chamado à Linha Direta Nacional de Violência Doméstica, caso alguém assistindo precise de um apoio. Então, se você está à procura de algo que seja mais do que apenas uma maratona de séries, “Maid” pode ser sua próxima imersão na Netflix.

por Lucas Rabello

