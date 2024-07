(VÍDEO) Ladrão furta caixa de som na Loja Gazin

Um homem ainda não identificado está sendo acusado de furtar uma caixa de som da loja Gazin, localizada na Avenida Sobral, na capital Rio Branco. O incidente ocorreu em plena luz do dia, demonstrando a audácia do criminoso.

De acordo com as informações obtidas, o suspeito entrou na loja e, sem demonstrar medo, conseguiu furtar a caixa de som. As câmeras de segurança da loja registraram o momento do furto, e as imagens estão sendo analisadas pela polícia na tentativa de identificar o acusado.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações e trabalha para localizar e prender o responsável pelo crime.

Por Acreonline.net.

