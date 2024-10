(Vídeo) Jovem tenta roubar um cavalo e acaba se dando mal, sendo arrastado por cerca de 750 metros em Campo Grande

Um jovem de 22 anos foi gravemente ferido após ser arrastado por cerca de 750 metros por um cavalo em Caarapó, a 274 km de Campo Grande. O incidente ocorreu na rua da Saudade, próximo à Associação Frei Eucário, e o rapaz foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos extensos, especialmente nas costas e nádegas, causados pelo atrito entre a pele e o asfalto.

Apesar de não ter perdido muito sangue, o jovem apresentava dores intensas e gritava enquanto era atendido pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Hospital Beneficente São Mateus sem risco de morte, mas com lesões severas “dos pés à cabeça”, conforme relataram os socorristas.

Vídeos enviados ao Campo Grande News sugerem que o rapaz, supostamente usuário de drogas, teria tentado furtar o cavalo utilizando uma bicicleta. No entanto, a tentativa falhou, e ele foi arrastado pelo animal. A bicicleta ficou presa nas cordas do cavalo e também foi arrastada junto com o rapaz.

Fonte: Portal do tupiniquim

