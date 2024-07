(Vídeo) Jovem é morto após chamar mulher e filha de Policial de ‘barangas’

O crime aconteceu dentro de uma loja de caça-níquel onde o jovem trabalhava e o policial foi para tirar satisfações

David Alexandre Castorino Moreira, 23, foi assassinado a tiros no seu local de trabalho após uma discussão. Segundo relatos à polícia, o suspeito do crime é um policial penal que queri se vingar da vítima que teria chamado a mulher e filha dele de ‘barangas’.

O crime aconteceu no bairro Copacabana, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, no final da tarde de sexta-feira (28). Imagens de câmeras de segurança registraram a discussão entre a vítima e o policial penal.

Conforme as investigações, David trabalhava em uma loja caça-níquel. A ex-namorada da vítima contou a polícia que David começou a dar em cima de uma amiga dela logo após o término dos dois.

A amiga, de apenas 17 anos, teria recusado as investidas de David e disse que contaria para a ex-namorada dele o que estava acontecendo. A partir disso, David começou a chamar a jovem de ‘baranga’ nas redes sociais.

Em seguida, a mãe dessa amiga da ex-namorada notou os comentários feitos por David e o repreendeu nas redes sociais. O jovem chamou a mulher de ‘baranga’ também e disse para ela ir “fazer uma janta”. Após os comentários, David bloqueou todos nas redes sociais.

O suspeito do crime, pai da amiga da ex e marido da mãe dela, também ficou sabendo dos comentários de David e foi até o local de trabalho do jovem para tirar satisfações. Na loa de caça-níquel, os dois tiveram uma discussão e o policial penal atirou contra a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, quando chegou, o jovem já estava morto. O policial fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

