( VÍDEO) Jovem é executado por pistoleiros com tiro na cabeça

Na noite da última sexta-feira (26), um jovem identificado como Luciano foi morto a tiros por pistoleiros no bairro Parque 10, em Manaus. Segundo informações preliminares, a vítima foi abordada pelos criminosos no portão da vila onde residia e foi atingida por vários disparos, morrendo no local.

Após a execução, os autores do crime fugiram. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas ao chegarem ao local, os socorristas do Samu constataram o óbito de Luciano.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso agora está sob investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer as circunstâncias e motivações do crime.

Por acreonline.net

Fonte: D24am

