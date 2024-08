(VÍDEO) IMAGENS FORTES: Professor é brutalmente assassinad com 15 tiros enquanto dava aula

Na manhã da última terça-feira (20), a cidade de Esperança Nova, no Paraná, foi palco de um crime brutal que vitimou o professor de Educação Física, Diego dos Santos, de 33 anos. O homicídio ocorreu em um ginásio de esportes na Avenida Juvenal Silva Braga, onde o crime foi registrado por câmeras de monitoramento.

As imagens mostram um homem branco, vestindo blusa branca, calça jeans escura e um capacete vermelho, chegando ao local em uma motocicleta e carregando uma mochila preta. Segundo o 1º Tenente Francelino, do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o atirador disparou pelo menos 15 vezes contra Diego, que foi morto na frente de uma aluna.

O suspeito ainda está foragido, e as autoridades seguem em busca de informações que possam levar à sua captura. A Polícia Civil investiga o caso para entender as circunstâncias e a motivação do homicídio. Familiares de Diego, que estava feliz com a recente notícia de que seria pai e tinha o casamento marcado, clamam por justiça. Informações sobre o autor podem ser repassadas pelos números 181 ou (44) 3636-1336.

