(Vídeo) IMAGENS FORTES: Mulher estupra marido com ferro e faz filho gravar cena

O homem foi ouvido pela polícia e disse que perdoa a mulher. Ele contou que ama a companheira e que jamais vai deixá-la

Uma mulher, 40, estuprou o marido com um vergalhão e, segundo a polícia, ainda pediu para que um dos filhos, que tem apenas 10 anos, gravasse toda a cena. A Polícia Civil informou que pediu a prisão preventiva dela.

O caso aconteceu em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 1º de julho e agora a mulher não pode ser presa em flagrante. Porém, a suspeita prestou depoimento e confessou o crime.

Consta no Boletim de Ocorrência (BO) que a mulher informou ter passado o dia ingerindo bebida alcoólica junto com o marido. Ela contou ainda que aproveitou o momento que o homem estava embriagado na calçada para introduzir um ferro no seu ânus.

Além do filho de 10 anos que gravou a cena, outros dois filhos do casal, que também são menores de idade, presenciaram o estupro do pai. A mulher relatou que enviou o vídeo para os familaires do homem.

A polícia informou que as crianças foram recolhidas pelo Conselho Tutelar e ficarão à disposição do Judiciário. Não há informações sobre a motivação da mulher ter estuprado o marido.

Porém, o homem também foi ouvido pela polícia e disse que perdoa a mulher. Ele contou que ama a companheira e que jamais vai deixá-la.

