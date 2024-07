(Vídeo) IMAGENS FORTES: Mototáxi e assassinado com mais 10 tiros em Pouso Alegre

Um homem de 27 anos foi brutalmente assassinado a tiros dentro de um mototáxi na noite desta quarta-feira (10) no Bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, Minas Gerais. O crime, ocorrido por volta das 20h, foi capturado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o dono do mototáxi na porta do comércio, localizado na Avenida Vereador Antonio da Costa Rios. Ele entra no local, organiza uma mesa, senta-se e começa a mexer no celular. Momentos depois, uma motocicleta estaciona em frente ao estabelecimento. O garupa desce da moto, entra no local ainda de capacete e dispara pelo menos 15 tiros contra a vítima. Após o ataque, o suspeito retorna à moto e foge com o comparsa.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local para realizar os procedimentos de investigação. A vítima foi identificada como Wadson Ferreira. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Pouso Alegre e será sepultado em Cordislândia.

A polícia está realizando diligências para localizar e prender os suspeitos envolvidos no homicídio. Testemunhas estão sendo ouvidas e as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para auxiliar na investigação.

