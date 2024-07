(Vídeo) IMAGENS FORTES: Motorista de Carreta é Encontrado Enforcado em Viaduto

Na manhã da última segunda-feira (29), um trágico incidente chocou os moradores de Messias, no interior de Alagoas. Um motorista de carreta foi encontrado enforcado no viaduto da cidade. Segundo informações, o homem havia estacionado o veículo na rodovia antes de cometer o ato. Seu corpo foi encontrado pendurado no viaduto por uma corda presa ao pescoço.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do motorista ou os possíveis motivos que o levaram a cometer tal fatalidade. A polícia está investigando o caso para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Este incidente trágico serve como um lembrete doloroso sobre a importância da saúde mental e do apoio emocional. Para aqueles que precisam de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio. O serviço é realizado de forma voluntária e gratuita, atendendo todas as pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é feito sob total sigilo, por telefone, email e chat, 24 horas por dia, todos os dias.

O CVV pode ser contatado pelo telefone 188, pelo site www.cvv.org.br, ou pelo email [email protected]. Não hesite em procurar ajuda se você ou alguém que você conhece estiver passando por momentos difíceis. Sua vida importa e sempre há alguém disposto a ouvir e ajudar.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram