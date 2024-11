Video; IMAGENS FORTES; Matador volta e dá facada no coração de desafeto que era socorrido em Manacapuru-AM

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas nesta quinta-feira (28) mostra o momento em que um homem é brutalmente assassinado enquanto recebia os primeiros socorros após ter sido esfaqueado jogado de um barranco. O caso ocorreu no município de Manacapuru, distante 100 km de Manaus. De acordo com informações preliminares, o homem foi espancado, teve as roupas rasgadas, os dentes quebrados e, posteriormente, foi esfaqueado na região da cabeça e da mão. Ele também foi jogado do barranco enquanto a faca ainda estava cravada em seu corpo.

No momento em que ele estava recebendo os primeiros socorros e sendo levado para o Hospital Geral e Maternidade de Manacapuru, o homem que atentou contra sua vida ressurge para “finalizar o trabalho”. A vítima é novamente esfaqueada, mas agora na região do peito. A equipe de médicos e enfermeiros presenciou o ataque, que ocorreu de repente, e ficou chocada.

O homem que estava sendo socorrido foi abandonado com a maca, caiu no chão e recebeu pelo menos quatro facadas no peito. Ele não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local. A motivação deste crime brutal não foi revelada. Não há informações se o assassino foi preso.

Fonte- CM7

