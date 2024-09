( Vídeo)-IMAGENS FORTES: Homem é morto a terçadadas por atual de ex-mulher

Um homem de 38 anos foi morto a terçadadas após invadir o apartamento da ex-mulher, que morava com seu novo companheiro. O crime aconteceu na última sexta-feira (13/09) na região do Jardim Nova Esperança, em Bauru, interior de São Paulo.

De acordo com as informações, ao descobrir que sua ex estava se relacionando com outra pessoa, o homem passou a ameaçar e ofender. Na sexta-feira (13), durante a madrugada, quando o casal retornava de um passeio com amigos, ele voltou a ofendê-la e ameaçá-la de morte, mas acabou agredido por populares e expulso do condomínio.

No entanto, de acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), ele retornou logo depois, arrombou a porta do apartamento da ex-mulher e, armado com pedaço de um cano, agrediu o atual companheiro dela com golpes na cabeça. Os dois homens entraram em luta corporal e, em seguida, o atual da mulher se armou-se com um terçado e desferiu vários golpes no ex.

Segundo as imagens, a mulher tentou intervir, mas as agressões só cessaram quando a vítima já estava desacordada. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O parceiro da mulher se escondeu em uma área de mata nos fundos do residencial, temendo represálias de familiares do homem, mas acabou ligando para a polícia para informar sua localização e foi preso em flagrante. Ele foi levado ao plantão policial, autuado por homicídio e está à disposição da Justiça.

Por-Thayna Souz

*Com informações do G1

