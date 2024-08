( Vídeo) IMAGENS FORTES: Empresário é executadio por falso cliente dentro do próprio restaurante

Um vídeo que circula nas redes sociais na última sexta-feira (16) mostra o momento em que um empresário, identificado como Douglas Joel Guillen Vallecillo, de 45 anos, é assassinado dentro do próprio restaurante, localizado no bairro Bella Vista de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, norte de Honduras. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda ação criminosa, que ocorreu no dia 7 deste mês de agosto.

Nas imagens, é possível notar que o empresário estava trabalhando normalmente, fazendo anotações apoiado em uma mesa. O assassino, que se passou por cliente, adentra o estabelecimento com um capacete na mão e pede para olhar o cardápio. Em um determinado momento, ele é atendido por uma funcionária do restaurante e após alguns segundos finge que não gostou de nada e vai se retirar.

Antes de sair, o criminoso se aproxima de Douglas e dispara diversas vezes contra o empresário. Em seguida, o pistoleiro foge. Os tiros, em sua maioria, atingiram a cabeça da vítima. O assassinato brutal ainda segue sem ter tido a motivação revelada. Douglas deixa a esposa e um filho pequeno. O caso é investigado

por cm7

