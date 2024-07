(Vídeo) Homem viraliza ao usar dentes de jacaré para abrir latinha de cerveja

Encontro foi registrado numa região pantanosa. Especialistas alertam sobre o perigo da situação

Durante expedição em área pantanosa da Flórida (EUA), um homem não identificado usou os dentes de um jacaré para abrir uma latinha de cerveja. Felizmente, a brincadeira não acabou mal para nenhum dos lados e até viralizou na rede social X, o antigo Twitter.

Apesar do episódio ter sido exaltado pelos comentaristas da postagem, o jornal New York Post lembra que “a lei estadual da Flórida proíbe as pessoas de assediar e/ou alimentar” jacarés.

Com base no site da agência de turismo Everglades Holiday Park, a publicação também alerta sobre a distância que o público deve manter em relação a esses répteis, “para o benefício tanto dos animais quanto dos humanos”.

“Quanto mais espaço você puder dar a um jacaré, melhor”, diz o site da empesa consultada.

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram