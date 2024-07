(Vídeo) Homem sob Efeito de Drogas Invade Velório e Ataca Cadáver para Beber sangue

Na madrugada da última sexta-feira, um incidente chocante perturbou um velório na cidade de Paranaíba, localizada a 410 quilômetros de Campo Grande.

Um jovem não identificado invadiu o salão da Casa de Velório, manifestando um comportamento perturbador ao gritar que queria “beber sangue” e atacando o corpo da vítima que estava sendo velada. Testemunhas relataram que o indivíduo, aparentemente transtornado, não tinha relação de parentesco com o falecido, embora fosse conhecido na comunidade.

Ele entrou no local por volta das 2 horas da manhã, com o braço ensanguentado, e mexeu no corpo do homem que estava sendo velado. Veja vídeo: Tocador de vídeo 00:00 00:50 Segundo relatos, o jovem chegou a passar sangue no rosto e continuou a gritar suas perturbadoras intenções, causando grande comoção entre os presentes.

A família, em estado de choque, imediatamente acionou a Polícia Militar, que prontamente interveio e suspendeu os três velórios que estavam ocorrendo simultaneamente no local. Além da presença policial, o Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar socorro ao jovem, que foi encaminhado para atendimento na Santa Casa de Misericórdia.

A polícia acompanhou o desfecho do atendimento e registrou o incidente na delegacia local para as devidas investigações. O jovem, em evidente estado de perturbação, se mordia e andava espalhando sangue pelo ambiente, inclusive no corpo do falecido, que teve que ser trocado devido à sujeira.

Confira o vídeo:

Por CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram