Vídeo: homem reage a assalt0 e emprsária termina mort4

Uma modificação ortográfica no título trocamos o pelo ,O, e A pelo, 4 ,para a matéria se manter nas redes sociais ok.

A empresária Suelen Corrêa de Paula, de 41 anos, foi assassinada a tiros na noite deste sábado (14) durante um assalto em seu salão de beleza, localizado na rua Raimunda Marques, no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos, em motocicletas, fugiam após o crime.

Testemunhas relataram que Suelen, proprietária do salão, foi baleada após seu marido tentar reagir ao assalto. Os criminosos haviam roubado pertences dos clientes do salão e, ao perceber a perseguição do marido da vítima, atiraram contra Suelen. Dois disparos atingiram sua cabeça e peito da vítima.

A empresária chegou a ser socorrida e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada na unidade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dois suspeitos fugindo em motocicletas — um em uma XRE vermelha e o outro em uma Fan preta. Suelen Corrêa deixa cinco filhos, um neto e o marido. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Por almeida-CM7

