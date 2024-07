( VÍDEO) Homem morre após colisão na rodovia Manoel Urbano, AM

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde deste sábado (27), na rodovia Manoel Urbano, localizada na região metropolitana de Manaus, Amazonas. A vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada, colidiu violentamente com um carro, sofrendo ferimentos fatais.

Imediatamente após o acidente, equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e rapidamente chegaram ao local. Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na cena do acidente.

Pouco depois, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para realizar a remoção do corpo. As circunstâncias exatas que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Este trágico incidente ressalta a importância de manter a atenção e a cautela ao dirigir, especialmente em rodovias movimentadas.

Por acreonline.net

