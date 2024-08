(VÍDEO) Homem esfaqueia Cachorro e é preso pela polícia

Um caso revoltante marcou a capital amazonense na última segunda-feira (12) quando um homem, identificado como Aldemir Ribeiro dos Santos, de 28 anos, vulgo ”Neguinho”, tentou matar a facadas um cachorro. O caso ocorreu no dia 16 de maio e foi flagrado por câmeras de segurança no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Viga, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), o ataque aconteceu por volta das 12h, quando a dona do cachorro abriu o portão de sua casa, permitindo que o animal saísse. Minutos depois, a proprietária ouviu os gemidos de dor do cachorro e o encontrou com uma faca cravada em suas costas. O suspeito foi preso.

As imagens de segurança foram fundamentais para a identificação do suspeito. Após assistir às filmagens, a dona do animal reconheceu Aldemir Ribeiro como o responsável pelo ato e rapidamente denunciou o crime às autoridades. Em seu depoimento, Aldemir afirmou que o cachorro frequentemente avançava nele e até o mordeu em uma ocasião, o que o teria motivado a cometer o ataque.

No entanto, a delegada Juliana Viga informou que não há qualquer registro médico de que o suspeito tenha sido mordido, e as imagens não corroboram sua versão dos fatos. Felizmente, o cão foi resgatado a tempo, passou por uma cirurgia e conseguiu sobreviver ao ataque. Aldemir Ribeiro dos Santos agora enfrenta acusações por maus-tratos aos animais, e o caso destaca a importância de câmeras de segurança e denúncias rápidas na resolução de crimes.

Por Oliveira- CM7

