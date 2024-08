(Vídeo): Homem é preso por tentar estupr4r cachorra

Um homem, de 56 anos, foi preso em flagrante suspeito de uma tentativa de estupro contra uma cachorra, no município de Alexandria, no Rio Grande do Norte. O momento foi filmado e denunciado por moradores locais.

De acordo com as investigações preliminares, o crime ocorreu por volta das 16h no centro do município. A equipe policial, após receber a denúncia, iniciou imediatamente as buscas pelo suspeito.

A partir do rápido trabalho das autoridades e da colaboração da população, o homem foi localizado e detido em situação de flagrante.

O suspeito foi conduzido à Delegacia para os procedimentos policiais e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional. Ele será formalmente acusado de maus-tratos a animais, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais.

