(Vídeo) Homem é flagrado roubando calcinhas e é agredido a Pauladas por mulheres

Nesta semana, um vídeo que viralizou nas redes sociais chocou os internautas ao mostrar um homem sendo agredido após ser flagrado roubando calcinhas de um varal. Nas imagens, é possível ver um grupo de mulheres armadas com pedaços de pau, espancando o ladrão enquanto gritavam: “Vira homem! Tu quer calcinha, tu compra!”.

O incidente aconteceu em uma área residencial, onde as vítimas das roupas íntimas furtadas resolveram fazer justiça com as próprias mãos. O vídeo gerou diversas reações nas redes sociais, com opiniões divididas entre a condenação da atitude do ladrão e a forma violenta como foi tratado.

As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram