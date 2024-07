(VÍDEO) : Homem chama público para flagrar mulher saindo de motel com outro

Viralizou nas redes sociais um vídeo em que um homem convocou várias pessoas para flagrar a namorada dele saindo de um motel com o amante e assim confirmar a traição sofrida por ele.

De acordo com as informações, a gravação foi feita na frente do Motel Carícia, em Madureira, no Rio de Janeiro. O vídeo começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (22), mas não se sabe se foi gravado hoje.

No vídeo, é possível perceber que várias pessoas, entre homens e mulheres, esperando na frente do motel para ver se a mulher iria aparecer na companhia do amante. O homem traído começa a interagir com a platéia: “Ai galera, ela saiu ou não sai? Saiu ou não sai? Vai sair é hoje!”

Fonte: D24am.

