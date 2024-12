(Vídeo): História de Calango vence 1º Concurso de Mentiras no Acre; Veja história completa!

O restaurante de Antônio Edson da Silva Guimarães, na BR-364, entre os rios Crôa e Lagoinha, em Cruzeiro do Sul, foi palco do 1º Concurso de Mentiras do Acre, realizado no último domingo (22). O evento, que reuniu mais de 40 participantes, também contou com um torneio de tiro de baladeira e teve como objetivo promover diversão sem o uso de celulares ou internet.

O grande vencedor foi Elvis Silva Oliveira, que faturou R$ 50 com uma história inusitada: um calango atravessando um igarapé repleto de arraias, acumulando 25 ferradas no rabo. Apesar da narrativa “cabeluda”, Elvis afirmou que o principal foi se divertir e relembrar histórias da infância.

O evento, que distribuiu um total de R$ 340 em prêmios, superou as expectativas e já está cotado para integrar o calendário oficial de comemorações da região rural de Cruzeiro do Sul.

Por AcreOnline.net com informações ContilNet

Imagens ContilNet

