( VÍDEO) Grave acidente de trânsito deixa mulher com fratura exposta no interior do Acre

Na manhã desta quarta-feira,24, um grave acidente de trânsito foi registrado no município de Epitaciolândia, interior do Acre. Um carro Fiat tentou fazer uma curva fechada na Avenida Santos Dumont e colidiu com uma motociclista identificada como Luzia, que pilotava uma moto Bis.

Luzia sofreu uma fratura exposta em uma das pernas devido ao impacto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi levada para o hospital local para tratamento. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente.

