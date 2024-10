(Vídeo) Grave Acidente com caminhão-pipa é registrado na BR-364

Na da tarde desta terça-feira,15, um acidente envolvendo um caminhão-pipa foi registrado nas proximidades da Boca da Manga, na BR-364, próximo à rotatória de Manoel Urbano.

O impacto foi tão forte que a parte frontal do veículo ficou completamente destruída. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a existência de feridos.

Autoridades foram acionadas e estão no local para apurar as circunstâncias do acidente e realizar os devidos procedimentos de segurança. Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.

Por AcreOnline.net

