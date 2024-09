Vídeo: Fumaça e abundância de peixe marcam Sena Madureira

Sena Madureira, cidade situada no coração do Acre, vive um momento peculiar nesta época do ano. Mesmo com o volume de água do Rio Iaco bem abaixo do normal, a natureza parece ter compensado de outra forma: uma abundante quantidade de peixes da espécie branquinha e cascuda tem enchido as redes dos pescadores amadores locais.

Essa inesperada fartura tem sido motivo de alegria para muitos moradores, que encontram no rio uma fonte de sustento e lazer. “É muita fumaça e muito peixe”, comenta um pescador. A frase, carregada de um misto de satisfação e preocupação, reflete bem o cenário atual da região.

A “fumaça” mencionada faz referência às queimadas, comuns nesta época do ano na Amazônia, que têm gerado uma densa névoa na cidade e seus arredores. A qualidade do ar tem se deteriorado, afetando a saúde dos moradores, especialmente dos mais vulneráveis. Apesar disso, os pescadores continuam a frequentar o rio, aproveitando ao máximo a fartura de peixes enquanto ela dura.

Embora a abundância de peixes seja uma boa notícia para a comunidade, especialistas alertam para os efeitos das mudanças climáticas e das atividades humanas na região, que podem estar influenciando o comportamento dos peixes e as condições do rio. A situação do Rio Iaco, com seu nível de água anormalmente baixo, é um sinal de que algo não está totalmente equilibrado no ecossistema local.

Enquanto isso, a população de Sena Madureira segue tentando equilibrar os desafios impostos pelas condições climáticas adversas com as oportunidades que a natureza oferece. A pesca abundante, em meio à fumaça das queimadas, é um exemplo claro dessa dualidade que marca a vida na Amazônia.

Por Ronaldo Duarte

