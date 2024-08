(VÍDEO) Fogo ameaça residências no Bairro Ana Vieira, em Sena Madureira

Sena Madureira, AC – As famílias residentes no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira, estão enfrentando sérias dificuldades devido ao grande incêndio que consome as matas ao redor da área. A densa fumaça resultante das queimadas tem prejudicado a qualidade do ar e ameaçado a saúde dos moradores. Além disso, as residências do bairro correm o risco de serem atingidas pelo fogo.

Na manhã de hoje, mais um foco de incêndio surgiu na mata próxima ao bairro, aumentando a preocupação e a tensão entre os moradores. A Polícia Ambiental já está no local e iniciou uma investigação para identificar e punir os responsáveis pelo incêndio.

As autoridades locais estão trabalhando para controlar as chamas e garantir a segurança dos residentes. Medidas emergenciais estão sendo adotadas para evitar que o fogo se aproxime ainda mais das áreas habitadas.

A situação no Ana Vieira é um alerta para a necessidade de ações preventivas e de conscientização sobre os riscos e impactos das queimadas. As investigações seguem em andamento e a comunidade aguarda respostas e soluções para este grave problema.

Por Ronaldo Duarte

