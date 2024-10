Vídeo-Governador Gladson Cameli anuncia pagamento do Bolsa Qualificação para 7 mil profissionais da Saúde do Acre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quarta-feira, 30, por meio das redes sociais, o pagamento do Bolsa Qualificação aos profissionais da saúde do Estado. Com valores que somam R$ 4.100 por servidor, a iniciativa beneficiará mais de 7 mil funcionários estaduais, incluindo os quadros efetivo, temporário, especial e provisório em extinção, além de funcionários do Instituto de Gestão da Saúde no Acre (Igesac), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Inicialmente, o pagamento estava previsto para ser realizado em duas parcelas, mas a gestão estadual conseguiu antecipar o repasse integral, que será feito até o dia 11 de novembro.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Estado, o governador destacou a importância da medida para o reconhecimento e valorização dos profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população. “Meus amigos, em reconhecimento aos trabalhadores que dedicam seu tempo a cuidar de pessoas, faremos o pagamento de R$ 4.100 por meio do Bolsa Qualificação. Este é um esforço para que esses profissionais recebam o apoio necessário para sua reciclagem e qualificação. Deus abençoe a todos”, declarou Cameli.

O Bolsa Qualificação é uma iniciativa inédita e exclusiva para a área da saúde, criada em conformidade com o inciso III do art. 200 da Constituição Federal, que enfatiza a importância da capacitação e valorização dos trabalhadores da saúde pública. O benefício será destinado exclusivamente aos servidores do Igesac, da Sesacre e da Fundhacre, com a condição de que os beneficiários estejam em exercício há mais de 30 dias.

Apoio à capacitação

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou a relevância do Bolsa Qualificação como uma ferramenta fundamental para a capacitação contínua dos profissionais da Saúde acreana.

“A capacitação dos nossos servidores é uma prioridade para a gestão, e a Bolsa Qualificação é um passo significativo nesse sentido. Esses recursos vão proporcionar a esses trabalhadores a oportunidade de se aperfeiçoarem e, com isso, garantirem um atendimento de qualidade e humanizado à nossa população. Estamos comprometidos em proporcionar o suporte necessário para que esses profissionais se mantenham atualizados e motivados, e este pagamento é um reconhecimento justo do seu empenho”, afirmou Pascoal.

O pagamento do Bolsa Qualificação está restrito a uma concessão por servidor e é vedado a ocupantes de cargos exclusivamente comissionados. As despesas da bolsa serão financiadas pelo Fundo Estadual de Saúde (Fundes), sem a necessidade de créditos adicionais, garantindo que os recursos previstos no orçamento de 2024 sejam utilizados exclusivamente para essa finalidade.

Esta ação se soma a outras iniciativas da gestão estadual, que busca, de forma contínua, fortalecer e valorizar os profissionais da saúde pública, incentivando o aperfeiçoamento dos serviços prestados e contribuindo para uma rede de saúde cada vez mais qualificada e eficiente no Acre.

Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram