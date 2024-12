Vídeo- Final de show na Parada LGBT+ tem briga entre participantes

Após um dia de muita festa e manifestação contra a homofobia, a 17ª da Parada do Orgulho LGBTQIA+ encerrou com o tradicional show na Concha Acústica do Parque da Maternidade, na noite desse domingo, 1°.

Já no final da festa, uma briga foi registrada. Imagens mostram a confusão envolvendo participantes e o momento em quem um jovem agride uma mulher, que chega a cair no chão após receber vários socos.

A briga, já no encerramento, foi o único registro negativo do evento que, em 2024, foi marcado pela polêmica em torno da aprovação do Projeto de Lei na Câmara de Vereadores que proíbe a presença de crianças na Parada do Orgulho LGBTQIA+. O PL, considerado inconstitucional, ainda não foi sancionado pelo prefeito Tião Bocalom.

Conforme a organização, cerca de 7 mil pessoas participaram da Parada deste ano que, mais uma vez, teve com concentração o Skate Parque e foi encerrada na Concha Acústica.

Leônidas Badaró-ac24horas

