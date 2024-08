(Vídeo) Festival de Praia em Manoel Urbano é Marcado por Diversão e Lamaçal

Manoel Urbano, no interior do Acre, foi palco de um animado festival de praia neste fim de semana. O evento, realizado à beira do rio, reuniu moradores e visitantes que aproveitaram o dia ensolarado para se divertir com amigos e desfrutar das diversas atrações oferecidas.

Entretanto, a volta para casa não foi tão tranquila quanto o dia no festival. Uma chuva inesperada transformou o ramal que dá acesso ao local do evento em um verdadeiro lamaçal, causando engarrafamentos e dificuldades para os veículos que tentavam retornar à cidade. O incidente ocorreu em plena época de seca, pegando todos de surpresa.

Apesar dos contratempos, o festival foi um sucesso e proporcionou momentos de lazer e alegria para os participantes, ressaltando a importância de eventos culturais e de lazer na região.

Por AcreOnline.net

