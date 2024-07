(Vídeo) Festa em flutuante termina com briga de facões entre homens e tiroteio

É possível perceber que alguns participantes da festa até se jogaram na água na tentativa de fugir da confusão

Começou a circular nas redes sociais um vídeo de uma briga entre homens com facões e tiros após o fim de uma festa em um flutuante, no município de Cametá, interior do Pará. Não há informações do dia que teria acontecido a confusão.

A gravação mostra que outras pessoas estavam presentes no flutuante quando os dois homens começaram a brigar. A confusão ficou mais séria quando os indivíduos puxaram facões um contra o outro.

É possível perceber que alguns participantes da festa até se jogaram na água na tentativa de fugir da confusão. A tensão aumentou ainda mais quando um homem apareceu com uma arma de fogo, atirando para o ar.

De acordo com as informações, o homem que aparece disparando os tiros são conhecidos na região por já ter sido preso antes. Apesar da confusão, não houve feridos.

A polícia está investigando o caso e busca identificar todos os envolvidos para tomar as medidas cabíveis.

