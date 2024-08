(Vídeo) Facção mata homem e desova corpo em rua do bairro Cidade Nova

Na noite da última quinta-feira (1), moradores da rua Araras, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, foram surpreendidos com um crime brutal.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi ‘desovado’ no local. Testemunhas relataram que criminosos, a bordo de um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, abandonaram o corpo na rua antes de fugir rapidamente. A Polícia Militar foi acionada imediatamente, isolando a área para permitir a atuação das equipes de investigação.

A causa da morte do homem será determinada após exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML). Enquanto isso, a motivação por trás do crime permanece um mistério. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu a investigação do caso.

Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para identificar os responsáveis pelo crime e entender a dinâmica do ocorrido.

