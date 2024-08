( VÍDEO) Facção Criminosa Invade Bairro do Segundo Distrito em Sena Madureira e anuncia tomada de território

Nos últimos dias, moradores do bairro do Segundo Distrito em Sena Madureira,viveram momentos de tensão com a presença de uma facção criminosa que invadiu a região. De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, membros da organização pincharam uma quadra de esportes local, com as as iniciais da facção, em uma clara tentativa de demonstrar controle sobre o território.