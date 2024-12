(Vídeo): Estudantes apresentam documentário sobre maior acidente aéreo de Sena Madureira

Estudantes do ensino médio do Instituto Federal do Acre (IFAC) lançaram dois documentários autorais nesta sexta-feira (20), destacando episódios marcantes da história de Sena Madureira.

O primeiro trabalho revisita o maior acidente da história do Acre, ocorrido em 28 de setembro de 1971. A produção traz depoimentos de moradores, reconstruções dos fatos e reflexões sobre os impactos dessa tragédia que deixou marcas profundas na comunidade.

O segundo documentário homenageia o padre Paulino Baldassari, falecido em 2016 aos 90 anos. Reconhecido por seu legado de serviço e contribuições sociais, o religioso é uma figura icônica na história local.

Ambas as produções ressaltam a importância de preservar a memória histórica da cidade e foram recebidas com grande entusiasmo pela comunidade.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram