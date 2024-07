(VÍDEO) Em Sena Madureira: Seca do Rio Purus Afeta Mobilidade na Comunidade Cachoeirinha

A seca severa no Rio Purus está causando grandes dificuldades para os moradores da comunidade Cachoeirinha, que precisam se deslocar por via fluvial. Com o nível da água extremamente baixo neste período, navegar pelo rio tornou-se um desafio, afetando o transporte e a rotina da população local.

Felizmente, os ramais da região estão em boas condições, oferecendo uma alternativa de trafegabilidade para quem precisa se deslocar. Nossa equipe de reportagem esteve na comunidade e constatou de perto as dificuldades enfrentadas pelas pessoas.

A situação é preocupante e reforça a necessidade de medidas para mitigar os efeitos da seca e garantir a mobilidade dos moradores da região.

Por Pelegrino Sobrinho – Colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram