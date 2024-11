Vídeo: Em Sena Madureira, quadra de esporte do Segundo Distrito serve de curral para bodes, diz moradora

Os moradores do Segundo Distrito, em Sena Madureira, estão enfrentando uma situação inusitada e incômoda: a quadra de esportes e a praça principal do bairro têm sido ocupadas por bodes que circulam livremente pela área. Segundo relatos de uma moradora, os animais estão causando transtornos ao lazer das famílias e prejudicando o uso dos espaços públicos.

Em um áudio enviado, a moradora descreve o cenário: os bodes defecam e urinam dentro da quadra de esportes, além de deixarem a praça em condições insalubres, com um forte odor que impossibilita a convivência no local. “É impossível levar as crianças para brincar. A fedentina é horrível, e ninguém consegue usar a quadra como deveria”, desabafou.

Os moradores afirmam que os animais pertencem a um morador da região, que estaria criando os bodes soltos no bairro. Diante da situação, a comunidade pede que as autoridades municipais tomem providências urgentes para resolver o problema, garantindo a limpeza e o uso adequado dos espaços públicos.

A quadra de esportes e a praça são importantes áreas de lazer e convivência para os moradores do Segundo Distrito, e a falta de fiscalização ou ações efetivas para solucionar o caso tem gerado insatisfação na comunidade.

Agora, os moradores aguardam uma resposta das autoridades competentes para devolver o bem-estar e o lazer às famílias do bairro.

