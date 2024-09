Vídeo: Em Sena Madureira: Piracema de peixe já na boca do yaco

Um pescador da comunidade Boca do Yaco, localizada às margens do Rio Purus, compartilhou um momento de grande felicidade ao capturar um grande cardume de piabas utilizando uma malhadeira. O evento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pela comunidade.

Neste período de verão, é comum que diversas espécies de peixes subam os rios amazônicos, incluindo o Rio Purus, para realizar a desova. As piabas, peixes pequenos e populares na região, são frequentemente encontradas em grandes quantidades, formando cardumes que seguem o curso do rio.

A captura de cardumes como este é um reflexo do ciclo natural das águas amazônicas, onde o nível do rio diminui, criando condições favoráveis para a pesca. Os pescadores locais aproveitam essa época do ano para garantir uma boa safra de peixes, contribuindo para a subsistência e a economia da comunidade.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

