Após sete dias desaparecido, o morador do seringal Nazaré localizado no Rio Iaco, Antonia do Mundico, foi encontrado na tarde do último sábado. O resgate foi realizado por uma equipe de moradores e parentes da comunidade São Pedro, que participaram intensamente das buscas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sena Madureira auxiliou nas operações durante dois dias, mas infelizmente não obtiveram sucesso em encontrar Antonia. Foi a determinação da comunidade local que resultou na descoberta.

Dentre os quinze voluntários que participaram das buscas, dois pastores do Projeto Oriente desempenharam um papel crucial. De acordo com relatos, os pastores oraram e disseram ter recebido uma orientação divina que os conduziu ao local exato onde Antonia estava.

Ele foi encontrado dentro de um buraco no tronco de um cumarú, uma árvore típica da região, no meio da mata. Apesar dos dias desaparecido, Antonia foi resgatado com vida, demonstrando a importância da colaboração comunitária e da fé para o desfecho positivo desta história.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram