(VÍDEO) Em Sena Madureira: Incêndio Destrói Residência no Ramal do 16, Sentido Manoel Urbano

Na tarde do último domingo,21, uma residência localizada no Ramal do 16, sentido Manoel Urbano, foi completamente destruída por um incêndio. De acordo com informações preliminares, o fogo teve início devido a um curto-circuito na rede elétrica da casa.

Felizmente, no momento do incidente, o morador não se encontrava na residência, o que evitou possíveis ferimentos. No entanto, a casa foi consumida pelas chamas, e nada pôde ser salvo do interior.

Este incidente reforça a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas para evitar tragédias semelhantes. As investigações continuam para determinar as causas exatas do curto-circuito.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

