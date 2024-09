Vídeo- Em Sena Madureira: Incêndio destrói borracharia na Avenida Brasil

Na madrugada deste sabádo,14, por volta das 3h30, um incêndio ocorreu em uma borracharia localizada na Avenida Brasil, no município de Sena Madureira, o incidente teve apenas danos materiais, já que ninguém reside no local. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

Populares que passaram pela área perceberam o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar as chamas. Apesar da resposta ágil, boa parte da borracha foi destruída pelo fogo.

As autoridades seguem investigando o que teria provocado o incidente.

Por Aldemir da Silva- Colaborador do Acreonline.net

