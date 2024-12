(Vídeo) Em Sena Madureira: Crianças nadam em trecho perigoso no rio Iaco e preocupam moradores

Na tarde do último domingo (22), uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores de Sena Madureira, interior do Acre. Ao menos cinco crianças foram vistas nadando no rio Iaco, em um trecho próximo à ponte Frei Paolino Baldassari, o que gerou preocupação devido aos riscos envolvidos.

Nesta época do ano, o rio apresenta um volume elevado de água, tornando-se mais perigoso devido às correntes fortes. Apesar disso, os meninos, aparentando pouca idade, decidiram desafiar os perigos e se aventuraram nas águas. Um morador que presenciou a cena destacou sua preocupação com a segurança das crianças. “Dá para ver que são crianças pequenas. Os pais deveriam se preocupar um pouco mais”, comentou.

As crianças desceram o rio com aparente tranquilidade e, após percorrerem um trecho considerável, conseguiram sair em segurança pela margem. Contudo, o episódio reacende o alerta sobre a importância da supervisão de menores em áreas de risco, especialmente em regiões onde acidentes aquáticos podem ocorrer com frequência.

Moradores locais ressaltaram a necessidade de conscientização por parte dos pais e responsáveis, bem como a implementação de medidas de segurança, como campanhas educativas e a presença de sinalizações que alertem sobre os perigos do rio.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

