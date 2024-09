Vídeo-Em Sena Madureira: Caminhão Destrói Fiação no Bairro do Bosque

Na manhã desta terça-feira, 17,um caminhão, aparentemente pertencente a um parque de diversões que chegava à cidade, derrubou grande parte da fiação elétrica no bairro do Bosque, próximo à Escola Gutemberg Modesto da Costa. O incidente deixou várias residências da área sem energia, causando transtornos aos moradores.

A causa do acidente teria sido a altura do veículo, que arrebentou os fios ao passar pelas ruas estreitas do bairro. As autoridades locais foram acionadas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia. Não houve registro de feridos.

