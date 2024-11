Video- Em Sena Madureira acidente de trânsito por pouco não faz vítima fatal

Um grave acidente de trânsito quase resultou em tragédia na tarde desta terça-feira (19), em Sena Madureira, na Avenida Brasil, próximo à Escola Dom Júlio.

Imagens mostram o momento em que um jovem em uma motocicleta colide em alta velocidade com um veículo que realizava uma conversão na via. Apesar do impacto, o motociclista foi socorrido com vida e levado para atendimento médico.

Por Pelegrino Sobrinho- Colaborador do Acreonline.net

