(VÍDEO) Em Sena Madueira: Moradores do alto Rio Yaco enfrentam desafios para chegar aos destinos

Os moradores do Alto Rio Yaco estão enfrentando grandes dificuldades para chegar aos seus destinos durante o período de seca. Com o leito dos rios reduzido, a navegação se tornou uma tarefa árdua e repleta de obstáculos.

“Não está sendo fácil navegar nesse rio nesse período. São muitos os desafios que temos que superar”, comenta um morador local. As dificuldades são ainda maiores nas áreas onde não há ramais, obrigando os residentes a dependerem exclusivamente das vias fluviais, que se tornam praticamente intransitáveis com a baixa do nível da água.

Em algumas regiões, o leito dos rios está tão baixo que as embarcações menores ficam frequentemente encalhadas, dificultando o transporte de pessoas e mercadorias. Além disso, o acesso a serviços essenciais, como atendimento médico e educação, também está comprometido, agravando ainda mais a situação dos moradores.

A seca, um fenômeno natural recorrente nesta época do ano, tem afetado significativamente a vida das comunidades ribeirinhas, que dependem dos rios não só para transporte, mas também para suas atividades econômicas, como a pesca e o extrativismo.

Os residentes esperam por medidas emergenciais que possam amenizar as dificuldades, como a abertura de novos ramais ou a dragagem dos pontos mais críticos dos rios. Enquanto isso, seguem lutando contra os desafios diários impostos pela natureza, na esperança de dias melhores e de soluções mais eficazes para a região.

Por Pelegrino Sobrinho colaborador do -Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram