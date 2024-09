Vídeo-Ele é Meu: Briga entre duas mulheres em Sena Madureira viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres envolvidas em uma briga física no município de Sena Madureira. De acordo com informações locais, o motivo da briga seria a disputa por um homem de pele morena.

As imagens mostram como mulheres travando uma luta corporal em plena via pública, enquanto alguns populares tentam apartar a situação. O episódio gerou grande repercussão, com internautas debatendo o caso.

Por Acreonline.net

