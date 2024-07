(Vídeo) Detran comprova que teste do bafômetro pode dar positivo após comer pão de forma

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Goiás divulgou um vídeo nas redes sociais no qual mostra que o teste do bafômetro pode dar positivo após o consumo de pão de forma. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) abriu um processo após uma pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostrar que há presença de álcool nos produtos de diversas marcas populares.

Na gravação, divulgada no Instagram, uma mulher come duas fatias de pão de forma de uma marca e, em seguida, realiza o teste do bafômetro, que dá resultado positivo para embriaguez.

O índice apurado pela equipe do Detran foi de 0,12 miligramas por litro de ar expedido. A margem de erro é de até 0,04 mg/litro de ar. Depois, um homem consumiu pão de forma de uma marca e realizou o teste, que deu 0,0 mg/litro de ar.

No vídeo, o Detran orienta os motoristas a terem atenção aos alimentos consumidos antes de dirigir.

Relembre o caso

Segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor , se os pães de forma fossem bebidas, os produtos de cinco marcas seriam considerados alcoólicos, ou seja, com teor de álcool superior a 0,5%: Visconti (teor alcoólico de 3,37%), Bauducco (1,17%), Wickbold 5 Zeros (0,89%), Wickbold Sem Glúten (0,66%), Wick Leve (0,52%), e Panco (0,51%).

O levantamento ainda apontou que algumas marcas não passariam no teste do bafômetro, pois duas fatias do pão de forma da marca Visconti teriam o equivalente a 1,69 g de álcool; da Bauducco, a 0,59 g; e da Wickbold 5 Zeros, a 0,45 g.

O texto afirmou que a contaminação dos pães com álcool pode ocorrer no momento de a indústria acrescentar conservantes nos produtos. “O álcool usado para diluição do conservante [colocado após o pão passar pelo forno] deve ser evaporado até o consumo em si do pão, mas se houver um abuso na quantidade do antimofo ou em sua diluição, isso pode não ocorrer e ocasionar em um pão com um teor de etanol muito elevado”, finalizou.

Por Isto É

