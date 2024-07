VÍDEO: Crueldade: Homem é Preso Após Matar Cachorro a Facadas

Alberto Luiz Amaral dos Santos, de 47 anos, foi preso neste fim de semana após matar um cachorro a facadas no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O crime ocorreu no dia 7 de junho e gerou grande revolta na comunidade local. Segundo a Polícia Civil, Alberto desferiu três golpes de faca no animal, em frente a várias pessoas em um comércio da região.

Testemunhas relataram que a brutalidade da ação chocou todos os presentes. O cachorro foi socorrido por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Após o crime, Alberto fugiu do bairro, temendo represálias da população indignada. No entanto, ele retornou à área e foi preso na última sexta-feira (12).

Uma coletiva de imprensa está marcada para o final da manhã desta segunda-feira (15), onde a Polícia Civil fornecerá mais detalhes sobre o caso e a captura do acusado. A prisão de Alberto Luiz traz alívio aos moradores do bairro, que aguardam por justiça e esperam que casos de crueldade contra animais sejam tratados com seriedade pelas autoridades competentes.

Por Acreonline.net

com Iformações do cm7

