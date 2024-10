(Vídeo) Criminoso dá voadora em mulheres pra roubar celulares

Uma das vítimas do assaltante é uma idosa de 86 anos. O criminosos foi preso

A Polícia Civil de São Paulo está investigando a ação de um assaltante violento que tem atacado vítimas na região da Vila Prudente, zona leste da capital. Um dos crimes, ocorrido na sexta-feira (11), foi registrado por uma câmera de segurança, mostrando o criminoso dando uma voadora em uma mulher para roubar seu celular.

Nas imagens, o homem, que usava bermuda e boné, inicialmente passa pela vítima, que está distraída com o celular na calçada, e depois volta para atacá-la de forma brusca. Após derrubar a mulher, ele rouba o aparelho e foge do local.

O assaltante também é suspeito de ter agredido uma idosa de 86 anos em outro incidente na mesma região. As investigações, conduzidas pelo 57º Distrito Policial (Mooca), estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer os detalhes dos crimes.

No último domingo (13), o suspeito, um homem de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e tentativa de roubo no bairro do Tatuapé, também na zona leste.

Durante a prisão, ele estava em posse do cartão de uma das vítimas, do crime ocorrido na rua Chamantá. As autoridades seguem apurando os casos para garantir justiça às vítima.

Fonte D24

