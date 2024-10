(Vídeo): Criança de 9 anos invade clínica veterinária e esquarteja mais de 20 animais

A dona do hospital acionou a polícia após encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais fora de seus recintos

A cidade de Nova Fátima, no Norte do Paraná, foi cenário de um incidente chocante na noite do último domingo. Um menino de apenas 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de uma fazendinha recém-inaugurada. O episódio, que ocorreu por volta das 19h, foi gravado pelas câmeras de segurança do local. Segundo o Conselho Tutelar informou ao GLOBO, como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais.

O que aconteceu?

O garoto, acompanhado de um cachorro, pulou o muro do hospital, localizado na Avenida Nicanor Ferreira de Melo, e por aproximadamente 40 minutos atacou diversos animais. Entre as vítimas estavam coelhos, que foram violentamente arremessados contra a parede, esquartejados e mutilados, com alguns tendo as patas arrancadas.

A dona do hospital acionou a polícia após encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais fora de seus recintos. Ao verificar as gravações das câmeras, ela reconheceu o menino, que havia visitado o local no dia anterior, como o responsável pelos maus-tratos.

Quem é a criança que matou 23 animais?

O garoto, que vive com a avó e não tinha histórico de comportamentos violentos, foi identificado nas imagens e levado para uma delegacia da Polícia Civil. Como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais. O Boletim de Ocorrência e outras informações foram repassados ao Conselho Tutelar.

Segundo o Conselho Tutelar de Nova Fátima, a criança e familiares já estão passando por tratamento psicológico e recebendo asssistência de profissionais.

Por Filipe Vidon O Globo

