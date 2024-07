( Vídeo) Corpo é encontrado boiando em rio no Centro de Manaus

Segundo informações de testemunhas, o corpo do homem foi encontrado boiando por frequentadores do local que amarraram uma corda em seu pescoço para que o cadáver não fosse levado pela correnteza.

Ainda segundo as informações, o homem trajava uma sunga o que pode caracterizar que ele tenha sido vítima de afogamento, no entanto, a causa da morte só poderá ser confirmada após exames.

A Base Fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para fazer a remoção do corpo.

Fonte: D24am

