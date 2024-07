(VÍDEO) Confusão em festa em Camargo termina em briga generalizada

Uma festa que ocorria na cidade de Camargo, localizada no Rio Grande do Sul, terminou em confusão e briga generalizada no último final de semana. Em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, é possível ver a situação se deteriorando rapidamente, culminando até com agressões físicas a seguranças que tentavam controlar a situação.

Segundo testemunhas, o evento, que reunia um grande número de pessoas, começou a ficar tenso por volta da meia-noite. A razão inicial do tumulto ainda é incerta, mas relatos indicam que uma discussão entre alguns participantes da festa pode ter sido o estopim para a briga.

A Polícia Militar foi acionada para conter os ânimos.

Por Acreonline.net

